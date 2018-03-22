Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко

    комментировать

    Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко

    Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после задержания в Киеве Надежды Савченко припомнила европейцам хэштег #freesavchenko.

    Комментируя заявление БДИПЧ ОБСЕ о том, что организация следит за развитием событий, Захарова выразила удивление в связи с отсутствием реакции ЕС и ПАСЕ.

    Также официальный представитель МИД РФ напомнила европейцам, что ноту протеста в связи задержанием «их кумира» надо присылать не в Москву, а в Киев.

    СМИ: «Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) не комментирует задержание депутата Верховной…

    Опубликовано Марией Захаровой 22 марта 2018 г.

    смотретьИз героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
    Из героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
    Напомним, сегодня Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. После этого депутат была задержана и отправилась в здание киевского управление СБУ. Перед этим Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать сестре свою Звезду Героя Украины.

    смотреть«Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление
    «Выбор за вами»: задержанная Савченко сделала заявление
    Отметим, что преследования Савченко добивается украинская Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что депутат планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов Рады хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же призналась, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. При этом она подчеркнула, что все это было лишь „сюрреализмом и политической провокацией“».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru