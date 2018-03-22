Захарова удивилась отсутствию реакции ЕС на задержание Савченко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после задержания в Киеве Надежды Савченко припомнила европейцам хэштег #freesavchenko.
Комментируя заявление БДИПЧ ОБСЕ о том, что организация следит за развитием событий, Захарова выразила удивление в связи с отсутствием реакции ЕС и ПАСЕ.
Также официальный представитель МИД РФ напомнила европейцам, что ноту протеста в связи задержанием «их кумира» надо присылать не в Москву, а в Киев.
Напомним, сегодня Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. После этого депутат была задержана и отправилась в здание киевского управление СБУ. Перед этим Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать сестре свою Звезду Героя Украины.
Отметим, что преследования Савченко добивается украинская Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что депутат планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов Рады хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же призналась, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. При этом она подчеркнула, что все это было лишь „сюрреализмом и политической провокацией“».
Также официальный представитель МИД РФ напомнила европейцам, что ноту протеста в связи задержанием «их кумира» надо присылать не в Москву, а в Киев.
СМИ: «Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) не комментирует задержание депутата Верховной…Опубликовано Марией Захаровой 22 марта 2018 г.
Напомним, сегодня Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности. После этого депутат была задержана и отправилась в здание киевского управление СБУ. Перед этим Савченко успела встретиться с родственниками и сторонниками, а также передать сестре свою Звезду Героя Украины.
Отметим, что преследования Савченко добивается украинская Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что депутат планировала теракт в здании парламента. Якобы депутатов Рады хотели забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Савченко же призналась, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. При этом она подчеркнула, что все это было лишь „сюрреализмом и политической провокацией“».
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