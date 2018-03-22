Парламент Украины разрешил задержание и арест Савченко

Верховная рада Украины по представлению Генпрокуратуры лишила неприкосновенности внефракционного депутата Надежду Савченко.
На прошедшем сегодня заседании депутаты Рады проголосовали за разрешение на уголовное преследование, задержание и арест Савченко, сообщает РИА Новости. За снятие с Савченко депутатской неприкосновенности выступил 291 народный депутат. На ее задержание согласились 277 депутатов, за арест проголосовали 268 парламентариев.
Во время выступления перед депутатами, генпрокурор Украины заявил, что Савченко совместно с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном «планировали установить гранатометы или на Трухановом острове на Днепре, или на барже на Днепре, и обстрелять центр Киева». При этом генпрокурор заявил, что считает действия Савченко терактом, «направленным на свержение украинского государства».
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден».
Сама Савченко во время голосования находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом. После она накинула на плечи пальто и покинула Раду. Известно, что она вышла на площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она передала сестре звезду Героя Украины и после этого вернулась в парламент.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Рады. По его словам, депутатов должны были забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Руководить нападением якобы должна была сама Савченко. Отметим, что в Сети не так давно обсуждали инцидент, когда Савченко вывели из зала Рады с сумкой, в которой было оружие.
Во время выступления перед депутатами, генпрокурор Украины заявил, что Савченко совместно с руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном «планировали установить гранатометы или на Трухановом острове на Днепре, или на барже на Днепре, и обстрелять центр Киева». При этом генпрокурор заявил, что считает действия Савченко терактом, «направленным на свержение украинского государства».
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден».
Сама Савченко во время голосования находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом. После она накинула на плечи пальто и покинула Раду. Известно, что она вышла на площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она передала сестре звезду Героя Украины и после этого вернулась в парламент.
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Рады. По его словам, депутатов должны были забросать гранатами, а по всем, кто уцелеет, открыть огонь из автомата. Руководить нападением якобы должна была сама Савченко. Отметим, что в Сети не так давно обсуждали инцидент, когда Савченко вывели из зала Рады с сумкой, в которой было оружие.
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