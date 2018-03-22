СКР возбудил дело после погрома в здании Россотрудничества в Киеве

СКР решил привлечь к ответственности украинских националистов, напавших на российское учреждение в середине февраля.
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на офис Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в Киеве 17 февраля. Тогда украинские радикалы проникли в помещение центра, оставили на стенах антироссийские надписи, а также уничтожили экспозицию и сожгли российский флаг.
Кроме того, на следующий день члены «Организации украинских националистов» закидали российское учреждение камнями, разбив стекла и причинив материальный ущерб.
Как сообщили в Следственном комитете, участники атак уже установлены. Им грозит ответственность по статьям о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, и надругательстве над государственным флагом РФ.
Сейчас ведется сбор доказательств и принимаются меры, направленные на привлечение участников погрома к уголовной ответственности.
Кроме того, на следующий день члены «Организации украинских националистов» закидали российское учреждение камнями, разбив стекла и причинив материальный ущерб.
Как сообщили в Следственном комитете, участники атак уже установлены. Им грозит ответственность по статьям о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, и надругательстве над государственным флагом РФ.
Сейчас ведется сбор доказательств и принимаются меры, направленные на привлечение участников погрома к уголовной ответственности.
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