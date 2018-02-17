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    Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве

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    • Фото: Донбасс и мы / vk.com
    Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве

    Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве

    Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве
  • Фото: Донбасс и мы / vk.com

    • В СМИ активно обсуждают очередную выходку украинских националистов. Радикалы, преимущественно, из запрещенного в России «Правого сектора», осквернили российский триколор в Киеве.

    Инцидент произошел у представительства Россотрудничества в Киеве. Со здания был снят флаг РФ и публично сожжен. «Акцию» снимали на камеры телефонов. Фото и видеотчеты появились в социальных сетях.

    Осквернению триколора предшествовал погром, которые устроили около 20 радикалов в здании. Как сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьёв, они ворвались, угрожали сотрудникам физической расправой, звучали обвинения в адрес России и экстремистские призывы.

    Константин Воробьёв: «В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы».

    Воробьёв также сообщил, что приехавшие на место ЧП правоохранители не стали задерживать радикалов, сообщает РИА Новости.

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