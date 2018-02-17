Националисты сожгли флаг РФ у здания Россотрудничества в Киеве

В СМИ активно обсуждают очередную выходку украинских националистов. Радикалы, преимущественно, из запрещенного в России «Правого сектора», осквернили российский триколор в Киеве.
Инцидент произошел у представительства Россотрудничества в Киеве. Со здания был снят флаг РФ и публично сожжен. «Акцию» снимали на камеры телефонов. Фото и видеотчеты появились в социальных сетях.
Осквернению триколора предшествовал погром, которые устроили около 20 радикалов в здании. Как сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьёв, они ворвались, угрожали сотрудникам физической расправой, звучали обвинения в адрес России и экстремистские призывы.
Константин Воробьёв: «В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы».
Воробьёв также сообщил, что приехавшие на место ЧП правоохранители не стали задерживать радикалов, сообщает РИА Новости.
Осквернению триколора предшествовал погром, которые устроили около 20 радикалов в здании. Как сообщил ТАСС руководитель представительства в Киеве Константин Воробьёв, они ворвались, угрожали сотрудникам физической расправой, звучали обвинения в адрес России и экстремистские призывы.
Константин Воробьёв: «В это время в здании находились около 50 детей, они очень напуганы».
Воробьёв также сообщил, что приехавшие на место ЧП правоохранители не стали задерживать радикалов, сообщает РИА Новости.
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