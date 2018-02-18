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    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Киев, Украина, беспорядки, национальная рознь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРадикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве

    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве

    43 комментария
    • Фото: Игорь Исаев / vk.com
    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве

    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве

    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве
    • Фото: Игорь Исаев / vk.com

      • Активисты националистических организаций забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве.

      Около сотни радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.

      Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.

      По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания «Сбербанка» и разбили в нем камнями окна. В настоящее время, как передает корреспондент «Интерфакса» с места событий, молодые люди возвращаются на площадь Независимости. Стражи порядка никаких задержаний не проводили.

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