Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве

Активисты националистических организаций забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве.
Около сотни радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании разбито много стекол.
Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.
По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания «Сбербанка» и разбили в нем камнями окна. В настоящее время, как передает корреспондент «Интерфакса» с места событий, молодые люди возвращаются на площадь Независимости. Стражи порядка никаких задержаний не проводили.
Российский культурный центр подвергся нападению уже второй раз за неделю. Накануне активисты ворвались на территорию представительства, сорвали и сожгли российский триколор. В Москве потребовали от украинских властей наказать радикалов, устроивших погром.
Рядом находились сотрудники Нацгвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались.
По дороге к зданию Россотрудничества националисты сделали остановку возле здания «Сбербанка» и разбили в нем камнями окна. В настоящее время, как передает корреспондент «Интерфакса» с места событий, молодые люди возвращаются на площадь Независимости. Стражи порядка никаких задержаний не проводили.
Российский культурный центр подвергся нападению уже второй раз за неделю. Накануне активисты ворвались на территорию представительства, сорвали и сожгли российский триколор. В Москве потребовали от украинских властей наказать радикалов, устроивших погром.
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