РФ обратится в ОБСЕ после погрома в здании Россотрудничества в Киеве

Российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментариях в Facebook.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В ближайшее время будет направлено обращение в ОБСЕ, а также комментарий нашего постпреда».
В свою очередь глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что намерена принять все необходимые меры после нападения украинских националистов, сообщает РИА Новости.
Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества: «Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано. Безусловно, меры принимаются всегда».
Сегодня десятки радикально настроенных молодых людей ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьёва, националисты угрожали сотрудникам физической расправой, также был осквернен российский триколор.
Россотрудничество: «В ходе акции участники проникли на территорию Российского центра науки и культуры, уничтожили флаг Российской Федерации, выставку, посвященную творчеству Фёдора Шаляпина. Кроме того, была сорвана репетиция спектакля „Ревизор“ по мотивам произведения Николая Гоголя. Нападению подверглись сотрудники центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей».
Пострадавших в результате нападения нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам предписано не выходить на работу до вторника. Как заявил «Интерфаксу» постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, неонацисты намерены поджечь здания 18 февраля. Россотрудничество запросило украинские власти усилить охрану здания.
В свою очередь глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова сообщила, что намерена принять все необходимые меры после нападения украинских националистов, сообщает РИА Новости.
Элеонора Митрофанова, глава Россотрудничества: «Конечно, все необходимые меры, все ноты, все, что положено, конечно, все будет сделано. Безусловно, меры принимаются всегда».
Сегодня десятки радикально настроенных молодых людей ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя центра Константина Воробьёва, националисты угрожали сотрудникам физической расправой, также был осквернен российский триколор.
Россотрудничество: «В ходе акции участники проникли на территорию Российского центра науки и культуры, уничтожили флаг Российской Федерации, выставку, посвященную творчеству Фёдора Шаляпина. Кроме того, была сорвана репетиция спектакля „Ревизор“ по мотивам произведения Николая Гоголя. Нападению подверглись сотрудники центра. Была остановлена работа творческих клубов и кружков, среди посетителей которых, в момент проведения акции националистов было более 60 детей».
Пострадавших в результате нападения нет, но в связи с тем, что в воскресенье ожидаются новые акции радикалов, сотрудникам предписано не выходить на работу до вторника. Как заявил «Интерфаксу» постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, неонацисты намерены поджечь здания 18 февраля. Россотрудничество запросило украинские власти усилить охрану здания.
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