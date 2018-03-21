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    Техасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок. взрывы, почта, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТехасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок

    Техасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок

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    Техасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок

    Техасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок

    Техасский бомбист перед гибелью мог отправить несколько смертоносных посылок

      Сегодня в деле таинственного почтового бомбиста, который на протяжении нескольких недель терроризировал жителей американского штата Техас, наступила неожиданная развязка. Агенты ФБР ночью наткнулись на преступника, бросились за ним в погоню, но взять живым не успели, он подорвал себя в машине двумя самодельными бомбами.

      Злоумышленником оказался 24-летний безработный Марк Энтони Кондитт. Зачем он убивал и калечил людей с помощью взрывающихся посылок, следствию только предстоит выяснить. Полиция штата тем временем проверяет, не успел ли Кондитт перед гибелью отправить еще несколько смертоносных коробок.

      В городке Раунд Рок полиция вела подозреваемого до небольшого отеля, а когда мужчина выехал на шоссе, началась операция по задержанию.

      Брайан Менли, глава полиции Остина: «Когда подозреваемый остановился, двое бойцов спецназа подошли к автомобилю. В этот момент внутри машины сдетонировала бомба. Один из наших сотрудников выстрелил. Другого отбросило взрывом. Подозреваемый получил серьезные ранения и скончался».

      Решающими в истории, которая несколько недель держала весь штат в напряжении, стали снимки. Камера видеонаблюдения засекла злоумышленника, когда он сдавал очередную смертоносную посылку на почту. Предположительно, мужчина был в парике, на руках — перчатки, чтобы не оставлять следов. Но это ему не помогло — отследить подозреваемого позволили чеки и его собственный мобильный.

      Пять взрывов, двое погибших и шестеро раненых. Злоумышленнику целых три недели удавалось водить полицию за нос. Не было вообще никаких улик. Первая версия — убийства на расовой почте. Погибшие мужчины, которым коробки подбросили на порог дома, были темнокожими, еще одна пострадавшая — латиноамериканка. Однако смертоносные посылки, казалось, появлялись хаотично. Одну подростки просто подобрали на обочине дороги. Другая взорвалась в здании почты. Преступник поставил в тупик 350 следователей, которые работали над делом.

      Подробности — в сюжете.

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