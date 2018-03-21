СМИ: полиция выследила и ликвидировала техасского бомбиста

По данным американских СМИ, стражи порядка нашли и ликвидировали мужчину, устроившего с начала марта пять взрывов в Техасе.
Подозреваемый был обнаружен в городе Раунд-Рок под Остином, передает РИА Новости.
По поводу произошедшего в Техасе поступает противоречивая информация, согласно другой версии, подозреваемый совершил самоубийство. Сообщается, что при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР он привел в действие взрывное устройство, на месте происшествия были слышны выстрелы.
Ранее сообщалось, что в марте в нескольких городах штата в результате пяти взрывов почтовых посылок погибли два человека, еще несколько пострадали.
Во всех случаях преступник использовал самодельные бомбы, которые маскировал под почтовые посылки. Последний инцидент произошел на сортировочном пункте компании FedEx. Один из сотрудников компании стоял рядом, но ему повезло: взрывом его лишь контузило.
Добавим, что еще один взрыв прогремел в Остине накануне вечером, позже в полиции сообщили, что он не имеет ничего общего с серией предыдущих взрывов.
ФБР обещало награду в 115 тысяч долларов тому, кто поможет поймать преступника.
По поводу произошедшего в Техасе поступает противоречивая информация, согласно другой версии, подозреваемый совершил самоубийство. Сообщается, что при попытке задержания полицией и сотрудниками ФБР он привел в действие взрывное устройство, на месте происшествия были слышны выстрелы.
Ранее сообщалось, что в марте в нескольких городах штата в результате пяти взрывов почтовых посылок погибли два человека, еще несколько пострадали.
Во всех случаях преступник использовал самодельные бомбы, которые маскировал под почтовые посылки. Последний инцидент произошел на сортировочном пункте компании FedEx. Один из сотрудников компании стоял рядом, но ему повезло: взрывом его лишь контузило.
Добавим, что еще один взрыв прогремел в Остине накануне вечером, позже в полиции сообщили, что он не имеет ничего общего с серией предыдущих взрывов.
ФБР обещало награду в 115 тысяч долларов тому, кто поможет поймать преступника.
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