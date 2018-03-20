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    Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека. взрывы, почта, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

    Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

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    Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

    Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

    Жертвами серийного бомбиста в Техасе стали два человека

      В Техасе полиция разыскивает серийного бомбиста, который разбрасывает пакеты со взрывчаткой. Жертвами преступника стали уже двое, несколько человек ранены.

      Сегодня прогремел новый взрыв: на складе почтовой службы в городе Остин. Сообщается, что самодельная бомба попала туда в виде посылки.

      Первый подобный инцидент произошел в Техасе 2 марта. Тогда взрывчатку подбросили к подъезду жилого дома. Еще две бомбы были заложены на обочинах дорог. Все они взрывались, когда их подбирали прохожие. По версии следователей, это не терроризм, а преступления на почве расовой ненависти.

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