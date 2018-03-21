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    Сломавшая позвоночник в Дубае россиянка рассказала о своем самочувствии

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    Сломавшая позвоночник в Дубае россиянка рассказала о своем самочувствии

    Сломавшая позвоночник в Дубае россиянка рассказала о своем самочувствии

    Россиянка Екатерина Стецюк, которая выпрыгнула с шестого этажа и получила травму позвоночника в Дубае, рассказала о своем самочувствии.

    Напомним, приехавшая работать моделью в Дубай россиянка поссорилась в номере гостиницы со знакомым 39-летним пакистанцем. Перебравший с алкоголем мужчина накинулся на девушку с ножом, и она была вынуждена выпрыгнуть из окна. Девушка осталась жива, но при падении раздробила несколько позвонков. Полиция Дубая задержала гражданина Пакистана.

    Как сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Дубае Иван Губанов, «сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное».

    Иван Губанов: «По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования».

    Также он сообщил, что накануне сотрудники генконсульства передали россиянке вещи первой необходимости.

    смотретьВыпрыгнувшую из окна российскую модель арестовали в Дубае
    Выпрыгнувшую из окна российскую модель арестовали в Дубае
    Иван Губанов: «Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ».

    Вице-консул добавил, что генконсульство находится на связи с родственниками Стецюк и оперативно передает им всю информацию о разбирательстве с ее слов.

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