Сломавшая позвоночник в Дубае россиянка рассказала о своем самочувствии

Россиянка Екатерина Стецюк, которая выпрыгнула с шестого этажа и получила травму позвоночника в Дубае, рассказала о своем самочувствии.
Напомним, приехавшая работать моделью в Дубай россиянка поссорилась в номере гостиницы со знакомым 39-летним пакистанцем. Перебравший с алкоголем мужчина накинулся на девушку с ножом, и она была вынуждена выпрыгнуть из окна. Девушка осталась жива, но при падении раздробила несколько позвонков. Полиция Дубая задержала гражданина Пакистана.
Как сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Дубае Иван Губанов, «сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное».
Иван Губанов: «По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования».
Также он сообщил, что накануне сотрудники генконсульства передали россиянке вещи первой необходимости.
Иван Губанов: «Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ».
Вице-консул добавил, что генконсульство находится на связи с родственниками Стецюк и оперативно передает им всю информацию о разбирательстве с ее слов.
Как сообщил РИА Новости вице-консул генерального консульства РФ в Дубае Иван Губанов, «сотрудники генконсульства сегодня вновь встретились с Екатериной Стецюк, она охарактеризовала свое состояние как удовлетворительное».
Иван Губанов: «По ее словам, она чувствует себя лучше. Она повторно обратилась к родственникам с просьбой не афишировать обстоятельства случившегося и ход расследования».
Также он сообщил, что накануне сотрудники генконсульства передали россиянке вещи первой необходимости.
Иван Губанов: «Мы отслеживаем ситуацию. Накануне состоялось дознание в прокуратуре. Идет расследование инцидента, на данный момент официальной информации о квалификации дела нет. До окончания расследования россиянка не сможет покинуть территорию ОАЭ».
Вице-консул добавил, что генконсульство находится на связи с родственниками Стецюк и оперативно передает им всю информацию о разбирательстве с ее слов.
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