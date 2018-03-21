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    Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков. банки, Ростелеком. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

    Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

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    Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

    Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

    Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

      Минкомсвязь определила, сколько будут платить банки за то, чтобы распознавать клиентов по лицу, глазам и голосу.

      С 1 июля текущего года в стране должна заработать единая биометрическая система. Она позволит россиянам, не появляясь в офисе банка, открывать в нем вклады, брать кредиты и совершать переводы. От человека требуется только один раз прийти в любой банк и зарегистрировать там свое изображение лица, голос и, возможно, радужную оболочку глаза. Потом эти данные будут доступны всем банкам.

      Минкомсвязь предложила, чтобы банки платили за каждое обращение в единую базу по 200 рублей. Деньги будет собирать оператор системы — «Ростелеком». Половину полученной суммы он отправит банку, который первым зарегистрировал клиента.

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