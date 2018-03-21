Минкомсвязь подсчитала стоимость биометрической идентификации клиентов банков

Минкомсвязь определила, сколько будут платить банки за то, чтобы распознавать клиентов по лицу, глазам и голосу.
|
321
С 1 июля текущего года в стране должна заработать единая биометрическая система. Она позволит россиянам, не появляясь в офисе банка, открывать в нем вклады, брать кредиты и совершать переводы. От человека требуется только один раз прийти в любой банк и зарегистрировать там свое изображение лица, голос и, возможно, радужную оболочку глаза. Потом эти данные будут доступны всем банкам.
Минкомсвязь предложила, чтобы банки платили за каждое обращение в единую базу по 200 рублей. Деньги будет собирать оператор системы — «Ростелеком». Половину полученной суммы он отправит банку, который первым зарегистрировал клиента.
Минкомсвязь предложила, чтобы банки платили за каждое обращение в единую базу по 200 рублей. Деньги будет собирать оператор системы — «Ростелеком». Половину полученной суммы он отправит банку, который первым зарегистрировал клиента.
Комментарии