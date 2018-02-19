Банки введут идентификацию россиян по лицу и голосу с 1 июля

С 1 июля банки в России начнут узнавать клиентов в лицо и по голосу. В стране запустят единую биометрическую систему. Она будет идентифицировать людей дистанционно. Обмануть ее не получится.
В тысячах отделений банков во всех регионах страны скоро появятся мини-фотостудии.
Фотография и голосовой слепок — так называемая биометрическая карточка. Тот, кто ее оформит (это бесплатно), получит дистанционный доступ к самым популярным банковским услугам: открыть счет, перевести деньги, даже взять кредит можно будет на расстоянии. А поскольку система объединит большинство российских банков, есть возможность обратиться в любой из них. При этом не нужно писать заявлений, собирать документы, даже из дома выходить необязательно.
Для того чтобы система удаленной биометрической идентификации появилась в России, были внесены поправки в законодательство и разработана новая цифровая платформа. Ее уже протестировали больше 20 российских банков.
Владимир Верхошинский, член правления ПАО ВТБ: «Это сокращает и время проведения операций, затраты на проведение операций. Клиентам не за всеми операциями теперь нужно будет идти в отделение, можно будет делать дистанционно. Для нас важно, что клиенту удобно, а наши расходы сокращены».
Удобно будет всем, даже тем, кто не может приехать в отделение банка, чтобы пройти биометрическую регистрацию.
Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком»: «Будет выездная регистрация, где к вам будет приезжать специально обученный человек с оборудованием для съема биометрии. Таким образом мы планируем покрыть с точки зрения этой услуги и малоподвижную группу граждан нашей страны».
Для банков — экономия денег, для клиентов — времени, не нужно стоять в очередях. В проигрыше — только мошенники. Новую систему практически невозможно обмануть.
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России: «Многие банки сейчас присылают СМС, код, который нужно внести. Но этот код можно перехватить. Я могу этот код сообщить другому человеку. С биометрией это невозможно. Биометрия — это только мое, мое лицо, мой голос, и я не могу это никому передать».
В России единую биометрическую систему идентификации уже в этом году начнут использовать банки для работы с клиентами. А в перспективе созданную базу данных можно будет применять в торговле, телемедицине и дистанционном образовании.
Фотография и голосовой слепок — так называемая биометрическая карточка. Тот, кто ее оформит (это бесплатно), получит дистанционный доступ к самым популярным банковским услугам: открыть счет, перевести деньги, даже взять кредит можно будет на расстоянии. А поскольку система объединит большинство российских банков, есть возможность обратиться в любой из них. При этом не нужно писать заявлений, собирать документы, даже из дома выходить необязательно.
Для того чтобы система удаленной биометрической идентификации появилась в России, были внесены поправки в законодательство и разработана новая цифровая платформа. Ее уже протестировали больше 20 российских банков.
Владимир Верхошинский, член правления ПАО ВТБ: «Это сокращает и время проведения операций, затраты на проведение операций. Клиентам не за всеми операциями теперь нужно будет идти в отделение, можно будет делать дистанционно. Для нас важно, что клиенту удобно, а наши расходы сокращены».
Удобно будет всем, даже тем, кто не может приехать в отделение банка, чтобы пройти биометрическую регистрацию.
Иван Беров, директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком»: «Будет выездная регистрация, где к вам будет приезжать специально обученный человек с оборудованием для съема биометрии. Таким образом мы планируем покрыть с точки зрения этой услуги и малоподвижную группу граждан нашей страны».
Для банков — экономия денег, для клиентов — времени, не нужно стоять в очередях. В проигрыше — только мошенники. Новую систему практически невозможно обмануть.
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России: «Многие банки сейчас присылают СМС, код, который нужно внести. Но этот код можно перехватить. Я могу этот код сообщить другому человеку. С биометрией это невозможно. Биометрия — это только мое, мое лицо, мой голос, и я не могу это никому передать».
В России единую биометрическую систему идентификации уже в этом году начнут использовать банки для работы с клиентами. А в перспективе созданную базу данных можно будет применять в торговле, телемедицине и дистанционном образовании.
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