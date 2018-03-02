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    «Ростелеком» назначен оператором системы хранения биометрических данных россиян

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    «Ростелеком» назначен оператором системы хранения биометрических данных россиян

    «Ростелеком» назначен оператором системы хранения биометрических данных россиян

    «Ростелеком» назначен оператором Единой биометрической системы. Соответствующее распоряжение, которое вступает в силу с 30 июня, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

    В обязанности «Ростелекома» будет входить обработка, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия данным гражданина РФ. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

    Распознавать клиентов в лицо и по голосу банки начнут с 1 июля. На сегодняшний день уже более 20 из них приступили к тестированию системы. Перечень банков, которые будут использовать Единую биометрическую систему с момента ее запуска в середине 2018 года, будет сформирован Центральным банком РФ. Позже к системе присоединятся микрофинансовые организации, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

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