В России введут идентификацию человека по лицу и голосу

В 2019 году в России появится единая биометрическая система. Такая идентификация уже широко известна в мире: человека определяют, например, по отпечаткам пальцев, скану сетчатки глаза или рисунку ладони.
В России клиента будут идентифицировать по двум параметрам — изображению лица и голосу. Летом доступ к биометрии получат банки, а уже в следующем году присоединяться микрофинансовые организации, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. Об этом «Известиям» рассказали источники в Центробанке.
Использовать биометрию будут для удаленной идентификации, а работает она так: клиент единожды сдает свои параметры. Через какое-то время он, к примеру, обращается за кредитом онлайн, вводит пароль на сайте госуслуг и передает изображение лица и запись голоса для сверки.
Использовать биометрию будут для удаленной идентификации, а работает она так: клиент единожды сдает свои параметры. Через какое-то время он, к примеру, обращается за кредитом онлайн, вводит пароль на сайте госуслуг и передает изображение лица и запись голоса для сверки.
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