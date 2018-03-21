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    В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор. войны и вооруженные конфликты, Дамаск, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

    В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

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    В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

    В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

    В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор

      В Сирии 37 мирных жителей стали жертвами атаки боевиков на пригороды Дамаска, еще 35 человек получили ранения.

      По данным Министерства обороны РФ, террористы обстреляли сирийскую столицу из реактивных установок залпового огня. Под удар попали несколько жилых кварталов и городской рынок.

      Огонь по сирийской столице вели из районов Восточной Гуты, которые находятся под контролем боевиков.

      Тем временем люди продолжают покидать анклав, несмотря на постоянные обстрелы террористов. По данным Минобороны, из опасных районов удалось вывести большинство мирных жителей. Причем сегодня стало известно, что в Восточной Гуте начал работу третий гуманитарный коридор. Об этом сообщили в российском Центре по примирению.

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