В воскресенье из Восточной Гуты вывели почти 26 тысяч человек

В российском Центре примирения сторон в Сирии рассказали о результатах
20-й гуманитарной паузы, которая была введена в воскресенье.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, генерал: «С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие двадцатая гуманитарная пауза. Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1 тысяча 716 человек. По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 тысяч 235 человек».
Информация об этом размещена на сайте Минобороны РФ.
Российские военные специалисты продолжают переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе людей из Восточной Гуты.
Юрий Евтушенко: «Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных»
Евтушенко также напомнил, что с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено почти 74 тысячи человек. Боевики не оставляют попыток помешать людям и обстреливают гуманитарные коридоры.
Юрий Евтушенко: «Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения».
Российские специалисты оказывают беженцам необходимую помощь. Врачи приняли за сутки 169 пациентов с ранениями, в том числе 38 детей. В район доставляют тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости.
Информация об этом размещена на сайте Минобороны РФ.
Российские военные специалисты продолжают переговоры с лидерами вооруженных группировок о выводе людей из Восточной Гуты.
Юрий Евтушенко: «Представителями Центра по примирению враждующих сторон продолжаются переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных»
Евтушенко также напомнил, что с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено почти 74 тысячи человек. Боевики не оставляют попыток помешать людям и обстреливают гуманитарные коридоры.
Юрий Евтушенко: «Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения».
Российские специалисты оказывают беженцам необходимую помощь. Врачи приняли за сутки 169 пациентов с ранениями, в том числе 38 детей. В район доставляют тонны продовольствия, воды и предметов первой необходимости.
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