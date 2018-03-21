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    Жертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек. Дамаск, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек

    Жертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек

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    Жертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек

    Жертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек

    Жертвами обстрелов в Дамаске стали 37 человек

      Боевики в очередной раз обстреляли пригороды сирийской столицы. Жертвами ударов по Дамаску стали 37 мирных жителей.

      По данным агентства SANA, террористы обстреляли сирийскую столицу из реактивных установок залпового огня. Под удар попали несколько жилых кварталов и городской рынок. Огонь по Дамаску вели из районов Восточной Гуты, которые находятся под контролем боевиков.

      Десятки человек получили ранения в результате обстрелов. Некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

      Люди продолжают покидать анклав, несмотря на постоянные обстрелы со стороны террористов. По данным Министерства обороны России, из опасных районов удалось вывести большинство мирных жителей, поэтому поток беженцев пошел на спад.

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