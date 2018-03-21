ФБР объявило крупную награду за информацию о техасском подрывнике

В США ищут серийного подрывника. Полиция разыскивает неизвестного, который устроил уже пять взрывов в штате Техас. Во всех случаях преступник использовал самодельные бомбы, которые маскировал под почтовые посылки.
Взрыв прогремел ранним утром на конвейере для сортировки посылок в почтовом отделении компании FedEx в городке Шертц, в Техасе. Один из сотрудников компании стоял рядом, но ему повезло: взрывом его лишь контузило. Когда на место приехали полицейские и агенты ФБР, они стали проверять всю почту, оказалось, что в другой коробке находилось еще одно взрывное устройство. Оно не сработало. Обе посылки, уверены следователи, должны были быть доставлены в город Остин, который в последние две недели стал целью сразу нескольких атак с применением самодельных взрывных устройств в почтовых отправлениях.
Остин с начала этого месяца под ударом. Первая «почтовая» бомба взорвалась в городе 2 марта. Ничего не подозревающий житель взял оставленную на пороге его дома посылку, и она рванула у него в руках. Человек погиб на месте. 12 марта сразу два взрыва в одном районе. Люди точно так же забирали пришедшие им домой почтовые бандероли со взрывчаткой внутри. Еще одна жертва и двое раненых. 18 марта двое подростков подобрали посылку, лежавшую на обочине дороги. Она взорвалась, ранив обоих. Причем полиция уверена, что в этом случае злоумышленник снарядил бомбу растяжкой, чтобы заряд сдетонировал в момент, когда посылку поднимают с земли. Подростки отделались ранениями.
Четыре взрыва по схожему сценарию за две недели. И теперь новый случай, опять в посылке и опять с адресом доставки в Остине. Полиция уверена, что все это дело рук одного и того же бомбиста, но ни мотива, ни каких-либо улик, которые могли бы помочь установить его личность, у властей пока нет.
Добавим, что еще один взрыв прогремел в Остине во вторник вечером, позже в полиции сообщили, что он не имеет ничего общего с серией предыдущих взрывов.
Власти объявили награду в 115 тысяч долларов за любую информацию о человеке, стоящем за взрывами. Но пока о нем не известно ничего. Злоумышленника уже прозвали новым Унабомбером. Это прозвище было дано профессору математики Теду Казински, который с 1978 по 1995 год терроризировал Америку своими бомбами. Он их точно так же отправлял по почте. От рук Казински погибли трое и свыше 20 человек пострадали. Поймать его удалось только через 17 лет, когда он начал отправлять закодированные сообщения агентам ФБР.
Остин с начала этого месяца под ударом. Первая «почтовая» бомба взорвалась в городе 2 марта. Ничего не подозревающий житель взял оставленную на пороге его дома посылку, и она рванула у него в руках. Человек погиб на месте. 12 марта сразу два взрыва в одном районе. Люди точно так же забирали пришедшие им домой почтовые бандероли со взрывчаткой внутри. Еще одна жертва и двое раненых. 18 марта двое подростков подобрали посылку, лежавшую на обочине дороги. Она взорвалась, ранив обоих. Причем полиция уверена, что в этом случае злоумышленник снарядил бомбу растяжкой, чтобы заряд сдетонировал в момент, когда посылку поднимают с земли. Подростки отделались ранениями.
Четыре взрыва по схожему сценарию за две недели. И теперь новый случай, опять в посылке и опять с адресом доставки в Остине. Полиция уверена, что все это дело рук одного и того же бомбиста, но ни мотива, ни каких-либо улик, которые могли бы помочь установить его личность, у властей пока нет.
Добавим, что еще один взрыв прогремел в Остине во вторник вечером, позже в полиции сообщили, что он не имеет ничего общего с серией предыдущих взрывов.
Власти объявили награду в 115 тысяч долларов за любую информацию о человеке, стоящем за взрывами. Но пока о нем не известно ничего. Злоумышленника уже прозвали новым Унабомбером. Это прозвище было дано профессору математики Теду Казински, который с 1978 по 1995 год терроризировал Америку своими бомбами. Он их точно так же отправлял по почте. От рук Казински погибли трое и свыше 20 человек пострадали. Поймать его удалось только через 17 лет, когда он начал отправлять закодированные сообщения агентам ФБР.
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