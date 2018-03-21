Шестой взрыв прогремел в Техасе, есть пострадавшие

Очередной взрыв прогремел в американском городе Остин, штат Техас. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщила местная чрезвычайная служба.
Из сообщения чрезвычайной службы: «Медики доставили в больницу Святого Дэвида мужчину в возрасте около 30 лет с предположительно серьезными, но не угрожающими жизни ранениями».
Ранее сообщалось, что в Техасе полиция разыскивает серийного бомбиста, который разбрасывает пакеты со взрывчаткой. Жертвами преступника стали два местных жителя, еще несколько человек получили травмы. Следователи полагают, что речь идет не о терактах, а о преступлениях на почве расовой ненависти.
Ранее сообщалось, что в Техасе полиция разыскивает серийного бомбиста, который разбрасывает пакеты со взрывчаткой. Жертвами преступника стали два местных жителя, еще несколько человек получили травмы. Следователи полагают, что речь идет не о терактах, а о преступлениях на почве расовой ненависти.
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