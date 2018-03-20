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    «Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады. Савченко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады

    «Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады

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    «Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады

    «Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады

    «Бабах, що, всралися?»: Савченко грубо потроллила депутатов Рады

      В Сети активно обсуждают видео с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в парламенте.

      В ролике, который длится всего 16 секунд, звучит зловещая музыка, Надежда Савченко стоит на фоне пустого сессионного зала, а затем с ухмылкой произносит: «Бабах, що, всралися?» («Бабах, ну что, усрались?» — ред.).

      Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в украинском парламенте. По словам Луценко, депутатов должны были забросать гранатами, а всех, кто уцелеет, расстрелять из автомата. Купол Верховной рады должны были обрушить. Руководить атакой якобы должна была сама Савченко с целью захватить власть в стране. В Сети не так давно обсуждали инцидент, когда политика вывели из зала парламента с сумкой, в которой было оружие.



      Сегодня на брифинге внефракционный депутат призналась, что получила информацию о приказе, якобы поступившем из администрации президента страны, о ее ликвидации, сообщает «Интерфакс».

      смотретьИз героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
      Из героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины
      Надежда Савченко: «Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой (улица в центре Киева, где расположена, в частности, администрация президента) о моей физической ликвидации от администрации президента, от Таранова (бывший замглавы администрации президента Андрей Таранов), вскоре после чего он погиб».

      Савченко отметила, что всего она трижды получала информацию о возможной ее ликвидации. «Я поняла, что четвертый раз меня могут не предупредить», — цитирует политика ТАСС.

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