Из героя в изгои: как и почему Савченко стала новым врагом Украины

Генпрокурор Украины Луценко потребовал лишить Савченко депутатской неприкосновенности и отдать под суд как участницу заговора. Как вышло, что женщина, из которой старательно лепили образ национальной героини, вдруг стала украинской террористкой номер один?
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на этой неделе обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в подготовке теракта в украинском парламенте. По словам Луценко, депутатов должны были забросать гранатами, а всех, кто уцелеет, расстрелять из автомата. Купол Верховной рады должны были обрушить. Руководить атакой должна была сама Савченко с целью захватить власть в стране. Как вышло, что женщина, из которой старательно лепили образ национальной героини, вдруг стала украинской террористкой номер один?
Неделю назад на выезде из Горловки в Донбассе СБУ задержали некоего Владимира Рубана — бывшего военного, который занимался освобождением пленных. В его машине было найдено оружие, которое он вез из Горловки под видом мебели. Защищать Рубана в суде придет Савченко, однако позднее ее саму заподозрят в том, что она ехала в той машине, спрятавшись в коробке с гуманитарным грузом. На следующее заседание суда Савченко не придет, сославшись на важные дела.
Впрочем, бывший премьер Украины Николай Азаров уверен, что поездка Рубана в самопровозглашенную ДНР и его задержание были провокацией СБУ: военным не нужно возить оружие из самопровозглашенной ДНР, у Киева его и так достаточно. Азаров считает, что история с Савченко нужна, чтобы поднять рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед выборами.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Ему надо максимально обострить ситуацию в стране, потому что в нормальной ситуации у него шансов нет. Ему надо либо начинать военное обострение на Востоке, чего он опасается, либо делать что-то жуткое в стране: расчистить политическое поле, записать во врагов Украины всех, и Порошенко, естественно, представить себя человеком, способным отстоять суверенитет Украины».
На следующий день после скандального выдворения из Рады Савченко будет демонстративно вытряхивать содержимое сумочки. Однако накануне она не делала ничего подобного и от вопросов поспешила уйти. Однако ареста Савченко ждать не стоит, считают сами депутаты, иначе власти рискуют сделать из нее мученицу.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Все-таки для многих Надежда Савченко — это боевой товарищ, и я не исключаю, что может возникнуть ситуация, что придут настоящие военные в военной форме, а может быть, и не только в форме, и придут поддержать и заступиться за свою боевую подругу. Это может произойти, и я бы власти рекомендовал с этим не шутить».
Есть версия, что Савченко не только не уйдет из политики, но даже примет участие в президентских выборах.
Николай Азаров: «Сейчас лихорадочно ведут поиски, кого бы такого поставить, кто бы мог проиграть Порошенко во втором туре».
Чем закончится зачистка на украинской политической арене, кто будет следующий? Киевская власть, очевидно, уже определилась., заявив, что депутат Семен Семенченко и члены батальона «Донбасс» тоже причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Семенченко пока пошел по стопам Савченко: на допрос не явился, сославшись на важные встречи.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
Неделю назад на выезде из Горловки в Донбассе СБУ задержали некоего Владимира Рубана — бывшего военного, который занимался освобождением пленных. В его машине было найдено оружие, которое он вез из Горловки под видом мебели. Защищать Рубана в суде придет Савченко, однако позднее ее саму заподозрят в том, что она ехала в той машине, спрятавшись в коробке с гуманитарным грузом. На следующее заседание суда Савченко не придет, сославшись на важные дела.
Впрочем, бывший премьер Украины Николай Азаров уверен, что поездка Рубана в самопровозглашенную ДНР и его задержание были провокацией СБУ: военным не нужно возить оружие из самопровозглашенной ДНР, у Киева его и так достаточно. Азаров считает, что история с Савченко нужна, чтобы поднять рейтинг президента Украины Петра Порошенко перед выборами.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины: «Ему надо максимально обострить ситуацию в стране, потому что в нормальной ситуации у него шансов нет. Ему надо либо начинать военное обострение на Востоке, чего он опасается, либо делать что-то жуткое в стране: расчистить политическое поле, записать во врагов Украины всех, и Порошенко, естественно, представить себя человеком, способным отстоять суверенитет Украины».
На следующий день после скандального выдворения из Рады Савченко будет демонстративно вытряхивать содержимое сумочки. Однако накануне она не делала ничего подобного и от вопросов поспешила уйти. Однако ареста Савченко ждать не стоит, считают сами депутаты, иначе власти рискуют сделать из нее мученицу.
Нестор Шуфрич, депутат Верховной рады Украины: «Все-таки для многих Надежда Савченко — это боевой товарищ, и я не исключаю, что может возникнуть ситуация, что придут настоящие военные в военной форме, а может быть, и не только в форме, и придут поддержать и заступиться за свою боевую подругу. Это может произойти, и я бы власти рекомендовал с этим не шутить».
Есть версия, что Савченко не только не уйдет из политики, но даже примет участие в президентских выборах.
Николай Азаров: «Сейчас лихорадочно ведут поиски, кого бы такого поставить, кто бы мог проиграть Порошенко во втором туре».
Чем закончится зачистка на украинской политической арене, кто будет следующий? Киевская власть, очевидно, уже определилась., заявив, что депутат Семен Семенченко и члены батальона «Донбасс» тоже причастны к совершению ряда тяжких преступлений. Семенченко пока пошел по стопам Савченко: на допрос не явился, сославшись на важные встречи.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Аллы Давыдовой.
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