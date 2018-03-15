Савченко с пистолетом и гранатами вывели из зала заседаний: видео

В украинских СМИ и соцсетях активно обсуждают инцидент с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Она, по данным источников, пришла в парламент с пистолетом и гранатами.
Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов. После короткого разговора Савченко в их сопровождении покинула сессионный зал.
По информации собеседников «Украинской правды», у Савченко в сумке находились три гранаты и пистолет. Эту информацию подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они и вывели ее из зала. Издание отмечает, что охранники не могли проверить Савченко, когда та заходила в Раду. Она согласилась отдать боеприпасы и оружие при условии, что инцидент не получит огласки.
Сама Савченко подтвердила, что действительно была в парламентском зале с оружием, но наградным. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Рады.
Надежда Савченко: «У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов) глазах».
При этом на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата, сообщает РИА Новости.
Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко внес в Раду представление на ее арест. Депутата подозревают в подготовке теракта в здании парламента. Савченко ответила на эти обвинения предложением устроить ей публичный допрос на детекторе лжи. При этом политик раскритиковала украинские власти. Она утверждает, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «Евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева. Однако позднее Савченко заявила, что имела в виду депутата Серея Пашинского.
По информации собеседников «Украинской правды», у Савченко в сумке находились три гранаты и пистолет. Эту информацию подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они и вывели ее из зала. Издание отмечает, что охранники не могли проверить Савченко, когда та заходила в Раду. Она согласилась отдать боеприпасы и оружие при условии, что инцидент не получит огласки.
Сама Савченко подтвердила, что действительно была в парламентском зале с оружием, но наградным. Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Рады.
Надежда Савченко: «У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов) глазах».
При этом на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата, сообщает РИА Новости.
Ранее генпрокурор страны Юрий Луценко внес в Раду представление на ее арест. Депутата подозревают в подготовке теракта в здании парламента. Савченко ответила на эти обвинения предложением устроить ей публичный допрос на детекторе лжи. При этом политик раскритиковала украинские власти. Она утверждает, что видела, как спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в 2014 году во время «Евромайдана» привел снайперов в гостиницу «Украина» в центре Киева. Однако позднее Савченко заявила, что имела в виду депутата Серея Пашинского.
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