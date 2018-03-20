«Показали класс»: Путин наградил паралимпийцев за «великолепное выступление»

Российские атлеты на Играх в Пхёнчхане подтвердили лидирующие позиции России в мировом паралимпийском спорте, заявил Владимир Путин на церемонии вручения спортсменам госнаград.
Президент поздравил атлетов «с великолепным выступлением» в Пхёнчхане, несмотря на «эмоциональный прессинг».
Владимир Путин, президент РФ: «Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве: выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением».
Президент подчеркнул, что страна рукоплескала стойкости и мастерству паралимпийцев.
Путин также сообщил, что власти РФ проведут в этом году ряд соревнований для паралимпийцев, чтобы поддержать тех, кто не попал в Пхёнчхан. Призовые за победу будут сопоставимы с выплатами медалистам Олимпиады.
Российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном в два раза составе и заняли второе место в общем медальном зачете.
Владимир Путин, президент РФ: «Вы показали высочайший класс, силу воли. Подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве: выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Вас не сломили ни жесткий эмоциональный прессинг, ни запрет национальной символики. Вы собрались, взяли все, что хотели, что смогли, причем брали не числом, а умением».
Президент подчеркнул, что страна рукоплескала стойкости и мастерству паралимпийцев.
Путин также сообщил, что власти РФ проведут в этом году ряд соревнований для паралимпийцев, чтобы поддержать тех, кто не попал в Пхёнчхан. Призовые за победу будут сопоставимы с выплатами медалистам Олимпиады.
Российские паралимпийцы на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном в два раза составе и заняли второе место в общем медальном зачете.
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