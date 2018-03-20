Испытание цветом: российские паралимпийцы рассказали об Играх без триколора и гимна

Российские паралимпийцы вернулись в Москву. Поздравлять спортсменов с победой начали еще в воздухе — команде аплодировали члены экипажа и пассажиры. В аэропорту атлетов встречали российскими флагами и гимном, которых им не хватало в Южной Корее.
Российские паралимпийцы на Игры в Пхёнчхан приехали в усеченном в два раза составе, но, несмотря на это, заняли второе место в общем медальном зачете. Все десять дней российский флаг и гимн были в Пхёнчхане под запретом.
Анна Миленина: «Не играл гимн, не было болельщиков, я, когда уходила с пьедестала, даже всплакнула».
В аэропорту, пока одни атлеты, смущаясь, рассказывали о своих победах, другие отдирали от формы нашивки, которыми перед Играми наспех прикрыли российские флаги. Испытание цветом на этих Играх, похоже, было чуть ли не самым изматывающим.
Валерий Редкозубов: «У меня шлем красный, лыжи синие, снег белый. И надо либо лыжи переодевать, либо шлем».
Валерий Редкозубов привез из Кореи две бронзы в классе слабовидящих. Пятнадцать лет назад в шахте, где он тогда работал, произошел взрыв, Валерий потерял глаз и почти ослеп. Но это не помешало ему в 41 стать паралимпийским чемпионом Сочи-2014 и снова побороться за золото в Корее.
Андрей Мещеряков оказался в инвалидном кресле после аварии, но не сдался, а пошел в бассейн, да так, что в 2012 году доплыл до Паралимпиады в Лондоне, а когда плавать надоело, переключился на кёрлинг. Когда в одном месте встречаются люди из разных стран с такими судьбами, может ли их разделить политика?
Андрей Мещеряков: «Им не нравилось, что у нас не написано Россия».
Михалина Лысова с рождения инвалид по зрению. Свою первую паралимпийскую дистанцию в Ванкувере она не смогла пройти до конца от усталости. А сейчас у нее шесть медалей и огромный букет от мужа, украинского паралимпийца Дмитрия Шульги.
Михалина Лысова: «Я волновалась за свою подготовку, потому что мы на 99% были уверены, что нас не пустят, но один процент сработал».
Официальное чествование спортсменов пройдет сегодня в Кремле.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
Анна Миленина: «Не играл гимн, не было болельщиков, я, когда уходила с пьедестала, даже всплакнула».
В аэропорту, пока одни атлеты, смущаясь, рассказывали о своих победах, другие отдирали от формы нашивки, которыми перед Играми наспех прикрыли российские флаги. Испытание цветом на этих Играх, похоже, было чуть ли не самым изматывающим.
Валерий Редкозубов: «У меня шлем красный, лыжи синие, снег белый. И надо либо лыжи переодевать, либо шлем».
Валерий Редкозубов привез из Кореи две бронзы в классе слабовидящих. Пятнадцать лет назад в шахте, где он тогда работал, произошел взрыв, Валерий потерял глаз и почти ослеп. Но это не помешало ему в 41 стать паралимпийским чемпионом Сочи-2014 и снова побороться за золото в Корее.
Андрей Мещеряков оказался в инвалидном кресле после аварии, но не сдался, а пошел в бассейн, да так, что в 2012 году доплыл до Паралимпиады в Лондоне, а когда плавать надоело, переключился на кёрлинг. Когда в одном месте встречаются люди из разных стран с такими судьбами, может ли их разделить политика?
Андрей Мещеряков: «Им не нравилось, что у нас не написано Россия».
Михалина Лысова с рождения инвалид по зрению. Свою первую паралимпийскую дистанцию в Ванкувере она не смогла пройти до конца от усталости. А сейчас у нее шесть медалей и огромный букет от мужа, украинского паралимпийца Дмитрия Шульги.
Михалина Лысова: «Я волновалась за свою подготовку, потому что мы на 99% были уверены, что нас не пустят, но один процент сработал».
Официальное чествование спортсменов пройдет сегодня в Кремле.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.
Комментарии