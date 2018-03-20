Глава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что
из-за нарушений на семи избирательных участках отменены результаты голосования на выборах главы государства.
|
678
Памфилова уточнила, что в некоторых случаях нарушения на избирательных участках были спровоцированы намеренно. На настоящий момент ЦИК отменил результаты голосования на семи участках в России. Об этом сообщает ТАСС.
Элла Памфилова: «Сейчас по семи участкам отменены результаты выборов. Некоторые (нарушения — ред.) готовились осознанно, это были провокации фальсификаций».
Она добавила, что ЦИК не будет подводить официальные итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы на возможные нарушения в ходе голосования.
Элла Памфилова: «Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями».
Кроме того, она обратилась к общественным наблюдателям, которые работали на выборах 18 марта, с просьбой помочь «разворошить информационный мусор» и разоблачить фальсификации нарушений.
Победу на выборах уверенно одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он вышел вперед со значительным отрывом, набрав более 76,5% голосов. При этом явка, по предварительным данным, превысила 67%.
Элла Памфилова: «Сейчас по семи участкам отменены результаты выборов. Некоторые (нарушения — ред.) готовились осознанно, это были провокации фальсификаций».
Она добавила, что ЦИК не будет подводить официальные итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы на возможные нарушения в ходе голосования.
Элла Памфилова: «Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями».
Кроме того, она обратилась к общественным наблюдателям, которые работали на выборах 18 марта, с просьбой помочь «разворошить информационный мусор» и разоблачить фальсификации нарушений.
Победу на выборах уверенно одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он вышел вперед со значительным отрывом, набрав более 76,5% голосов. При этом явка, по предварительным данным, превысила 67%.
Комментарии