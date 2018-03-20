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    Глава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках

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    Глава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках

    Глава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках

    Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что из-за нарушений на семи избирательных участках отменены результаты голосования на выборах главы государства.

    Памфилова уточнила, что в некоторых случаях нарушения на избирательных участках были спровоцированы намеренно. На настоящий момент ЦИК отменил результаты голосования на семи участках в России. Об этом сообщает ТАСС.

    Элла Памфилова: «Сейчас по семи участкам отменены результаты выборов. Некоторые (нарушения — ред.) готовились осознанно, это были провокации фальсификаций».

    Она добавила, что ЦИК не будет подводить официальные итоги выборов, пока не рассмотрит все жалобы на возможные нарушения в ходе голосования.

    Элла Памфилова: «Центральная избирательная комиссия приняла решение не торопиться с официальным подведением итогов, пока не рассмотрим все те жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями».

    Кроме того, она обратилась к общественным наблюдателям, которые работали на выборах 18 марта, с просьбой помочь «разворошить информационный мусор» и разоблачить фальсификации нарушений.

    Победу на выборах уверенно одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он вышел вперед со значительным отрывом, набрав более 76,5% голосов. При этом явка, по предварительным данным, превысила 67%.

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