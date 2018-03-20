Песков: Путин проведет прямую линию после инаугурации

«Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой он в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, в этом году пройдет после его официального вступления в должность президента России.
Об этом газете «Известия» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом издание отмечает, что точная дата церемонии инаугурации неизвестна.
В 2017 году прямая линия прошла 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.
На прошедших 18 марта выборах президента РФ Владимир Путин, по итогам обработки 99,84% протоколов, набрал 76,66% голосов. Явка превысила 67%.
В 2017 году прямая линия прошла 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.
На прошедших 18 марта выборах президента РФ Владимир Путин, по итогам обработки 99,84% протоколов, набрал 76,66% голосов. Явка превысила 67%.
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