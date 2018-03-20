Компания Вайнштейна объявила о банкротстве

Weinstein Company, принадлежащая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве. В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital.
По данным издания Variety, сумма сделки может составить от 300 до 450 миллионов долларов.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили целый ряд знаменитостей. Среди них Кевин Спейси, Эд Вествик, Чарли Шин, режиссер Джеймс Тобэк, певица Мэрайя Кэри.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили целый ряд знаменитостей. Среди них Кевин Спейси, Эд Вествик, Чарли Шин, режиссер Джеймс Тобэк, певица Мэрайя Кэри.
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