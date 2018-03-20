Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    Компания Вайнштейна объявила о банкротстве

    комментировать

    Компания Вайнштейна объявила о банкротстве

    Компания Вайнштейна объявила о банкротстве

    Weinstein Company, принадлежащая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, объявила о банкротстве. В компании заявили о готовности продать активы компании Lantern Capital.

    По данным издания Variety, сумма сделки может составить от 300 до 450 миллионов долларов.

    Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.

    Кроме того, после скандала с Вайнштейном в неподобающем поведении обвинили целый ряд знаменитостей. Среди них Кевин Спейси, Эд Вествик, Чарли Шин, режиссер Джеймс Тобэк, певица Мэрайя Кэри.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru