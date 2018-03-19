В Белом доме заявили, что не удивлены результатами президентских выборов в России

В США отреагировали на состоявшиеся в России выборы главы государства. В Белом доме заявили, что не удивлены результатами волеизъявления россиян.
Представитель Белого дома заявил, что в США не удивлены результатами президентских выборов в России. При этом он подчеркнул, что США готовы развивать отношения с Россией, но и противостоять ей там, где Москва будет угрожать интересам Вашингтона, передает Reuters.
Хоган Гидли: «Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем навязывать цену там, где Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам».
Выборы президента в России состоялись накануне, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин победил со значительным отрывом, набрав 76,68% голосов.
Хоган Гидли: «Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем навязывать цену там, где Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать те области, где мы можем работать вместе, в тех случаях, когда это служит нашим интересам».
Выборы президента в России состоялись накануне, 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин победил со значительным отрывом, набрав 76,68% голосов.
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