Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успеха

Лидер Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам состоявшихся 18 марта в России президентских выборов и пожелал успехов на пути модернизации.
Из заявления Елисейского дворца: «Президент республики адресовал России и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».
Макрон также призвал Россию внести ясность относительно отравления в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Из заявления Елисейского дворца: «Президент республики призвал российские власти пролить весь свет на ответственность, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери, а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия».
Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное Елисейским дворцом сообщение.
Накануне вечером Владимир Путин прокомментировал «дело Скрипаля». В причастности к отравлению шпиона на Западе обвиняют Россию и лично Путина. По словам российского президента, он узнал об этой трагедии из СМИ. Путин также напомнил, что Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин, по последним данным, набирает около 76,7% голосов. На втором месте Павел Грудинин, у него 11,78%. За ним на третьем месте — Владимир Жириновский почти с 5,65%. Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский едва преодолел отметку в один процент (1,05%). Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не дотянули даже до процента.
В абсолютных цифрах за Путина проголосовали 55 млн 403 тыс. россиян. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Для сравнения: в 2004 году за Путина проголосовали 49 млн 563 тыс. человек, а в 2012 году — около 45 млн 600 тыс. Явка на президентских выборах составляет около 68%.
Макрон также призвал Россию внести ясность относительно отравления в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Из заявления Елисейского дворца: «Президент республики призвал российские власти пролить весь свет на ответственность, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери, а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия».
Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное Елисейским дворцом сообщение.
Накануне вечером Владимир Путин прокомментировал «дело Скрипаля». В причастности к отравлению шпиона на Западе обвиняют Россию и лично Путина. По словам российского президента, он узнал об этой трагедии из СМИ. Путин также напомнил, что Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин, по последним данным, набирает около 76,7% голосов. На втором месте Павел Грудинин, у него 11,78%. За ним на третьем месте — Владимир Жириновский почти с 5,65%. Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский едва преодолел отметку в один процент (1,05%). Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не дотянули даже до процента.
В абсолютных цифрах за Путина проголосовали 55 млн 403 тыс. россиян. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Для сравнения: в 2004 году за Путина проголосовали 49 млн 563 тыс. человек, а в 2012 году — около 45 млн 600 тыс. Явка на президентских выборах составляет около 68%.
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