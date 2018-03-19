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    Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успеха

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    • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes
    Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успеха

    Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успеха

    Макрон в разговоре с Путиным пожелал России успеха
  • Фото: Reuters © 2018, Gonzalo Fuentes

    • Лидер Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным по итогам состоявшихся 18 марта в России президентских выборов и пожелал успехов на пути модернизации.

    Из заявления Елисейского дворца: «Президент республики адресовал России и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны».

    Макрон также призвал Россию внести ясность относительно отравления в Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

    Из заявления Елисейского дворца: «Президент республики призвал российские власти пролить весь свет на ответственность, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери, а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия».

    Макрон также призвал к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой, сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное Елисейским дворцом сообщение.

    Накануне вечером Владимир Путин прокомментировал «дело Скрипаля». В причастности к отравлению шпиона на Западе обвиняют Россию и лично Путина. По словам российского президента, он узнал об этой трагедии из СМИ. Путин также напомнил, что Россия уничтожила имевшееся у нее химическое оружие.



    Выборы президента России состоялись 18 марта. Владимир Путин, по последним данным, набирает около 76,7% голосов. На втором месте Павел Грудинин, у него 11,78%. За ним на третьем месте — Владимир Жириновский почти с 5,65%. Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский едва преодолел отметку в один процент (1,05%). Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не дотянули даже до процента.

    смотретьПосле обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%
    После обработки 99,84% протоколов Путин набрал 76,66%
    В абсолютных цифрах за Путина проголосовали 55 млн 403 тыс. россиян. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Для сравнения: в 2004 году за Путина проголосовали 49 млн 563 тыс. человек, а в 2012 году — около 45 млн 600 тыс. Явка на президентских выборах составляет около 68%.

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