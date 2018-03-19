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    МВД: серьезных нарушений на выборах президента РФ не было

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    МВД: серьезных нарушений на выборах президента РФ не было

    МВД: серьезных нарушений на выборах президента РФ не было

    Серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента РФ не допущено, заявили в пресс-центре МВД России.

    В ведомстве подчеркнули, что совместно с Росгвардией полностью реализовали комплекс организационных и практических мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения выборов.

    МВД России: «В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено».

    Охрану правопорядка, по данным министерства, обеспечивали около 275 тыс. сотрудников МВД, 81,5 тыс. военнослужащих Росгвардии, а также 21 тыс. работников частных охранных организаций, 46,7 тыс. представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тыс. казаков.

    По последним данным ЦИК РФ, явка на выборах составила 67,47%. Действующий президент России Владимир Путин по итогам обработки 99,5% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий лидирует с результатом 76,66%.
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