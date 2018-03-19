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    Предварительные данные ЦИК: явка на выборах составила 67,4%

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    Предварительные данные ЦИК: явка на выборах составила 67,4%

    Предварительные данные ЦИК: явка на выборах составила 67,4%

    Предварительные данные ЦИК: явка на выборах составила 67,4%
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Явка избирателей на выборах президента России составила, по предварительным данным, 67,4%.

    Это следует из данных по состоянию на 06:52 мск, опубликованных в понедельник на сайте ЦИК.

    Центризбирком России продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. В настоящий момент (на 07:37 мск) обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует Владимир Путин. По последним данным, у него почти 76,7% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Павел Грудинин. Он набирает почти 12%. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его поддержали чуть менее 6% избирателей.

    Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.

    смотретьПосле обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    После обработки 99,5% протоколов Путин лидирует с почти 76,7% голосов
    Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.

    По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было.

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