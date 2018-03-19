Предварительные данные ЦИК: явка на выборах составила 67,4%

Явка избирателей на выборах президента России составила, по предварительным данным, 67,4%.
Это следует из данных по состоянию на 06:52 мск, опубликованных в понедельник на сайте ЦИК.
Центризбирком России продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. В настоящий момент (на 07:37 мск) обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует Владимир Путин. По последним данным, у него почти 76,7% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Павел Грудинин. Он набирает почти 12%. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его поддержали чуть менее 6% избирателей.
Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.
Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.
По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было.
Центризбирком России продолжает подводить итоги состоявшихся 18 марта выборов президента. В настоящий момент (на 07:37 мск) обработано 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий. Лидирует Владимир Путин. По последним данным, у него почти 76,7% голосов. Второе место занимает представитель КПРФ Павел Грудинин. Он набирает почти 12%. Третье место у лидера ЛДПР Владимира Жириновского: его поддержали чуть менее 6% избирателей.
Ксения Собчак, которая представляла партию «Гражданская инициатива», получила почти 1,7% голосов. У лидера «Яблока» Григория Явлинского — около 1%.
Остальные кандидаты — Борис Титов от «Партии роста», Максим Сурайкин от «Коммунистов России», а также Сергей Бабурин из «Российского общенародного союза» — получили менее одного процента голосов.
По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время голосования зафиксировано не было.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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