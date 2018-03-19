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    Суд арестовал квартиру и деньги экс-супруги Джигарханяна

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    Суд арестовал квартиру и деньги экс-супруги Джигарханяна

    Суд арестовал квартиру и деньги <nobr>экс-супруги</nobr> Джигарханяна

    Адвокат бывшей супруги народного артиста СССР Армена Джигарханяна сообщила об аресте имущества своей подзащитной.

    По словам Ларисы Широковой, которую цитирует ТАСС, арест наложен на квартиру, которая находится на Молодогвардейской улице в Москве, и сумму в размере 1 млн рублей.

    Лариса Широкова, адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской: «Столичный суд арестовал квартиру моей подзащитной на Молодогвардейской улице в Москве в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на 1 млн рублей, который находится в банковской ячейке „Ланта-Банка“ и также принадлежит Виталине».

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил Цымбалюк-Романовской обвинение по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и взял с нее подписку о невыезде. По версии следствия, экс-супруга артиста собирала и распространяла в прессе информацию о личной и семейной жизни с Джигарханяном без его согласия. Сама Цымбалюк-Романовская отвергала предъявленные обвинения.

    смотретьДжигарханян готовится к имущественным спорам в суде с бывшей женой
    Джигарханян готовится к имущественным спорам в суде с бывшей женой
    В 2017 году артист публично обвинил супругу в воровстве и заявил, что Цымбалюк-Романовская пытается отобрать основанный им театр. В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна. 27 ноября мировой суд Кунцевского района Москвы развел Армена Борисовича с Цымбалюк-Романовской.

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