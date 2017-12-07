Ментовские войны — 8
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Ментовские войны — 8
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    Адвокат: СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

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    • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС
    Адвокат: СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

    Адвокат: СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

    Адвокат: СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна
  • Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

    • Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская стала фигуранткой уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

    По данным адвоката артиста, Цымбалюк-Романовская распространяла в прессе материалы о личной жизни знаменитого актера без его согласия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Джигарханяна, женщине предъявлены официальные обвинения, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Евгений Парфёнов, адвокат актера: «Ей предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия».

    Сама Цымбалюк-Романовская опровергает эту информацию. «Ни мне, ни моему адвокату ничего об этом не известно. Никаких обвинений со стороны Следственного комитета мне не предъявлялось», — сказала она в интервью ТАСС.

    смотретьБлизкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну
    Близкие купили квартиру оставшемуся без жилья Армену Джигарханяну
    Ранее 82-летний артист публично обвинил супругу в воровстве и заявил, что Цымбалюк-Романовская пытается отобрать основанный им театр.

    В программе НТВ «Новые русские сенсации» был представлен документ, который подтвердил, что женщина опустошила миллионный счет Джигарханяна. 27 ноября мировой суд Кунцевского района Москвы развел народного артиста СССР с Цымбалюк-Романовской.

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