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    «Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года. Путин, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года

    «Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    «Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года

    «Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года

    «Я что, до ста лет буду сидеть?» — Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2030 года
    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

      • Владимир Путин назвал смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.

      Такое предположение высказал один из журналистов на пресс-конференции в избирательном штабе Путина, куда действующий президент пришел в ночь на понедельник.

      Владимир Путин: «То, что вы говорите, немного смешно. Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»

      Во время посещения избирательного штаба Путин вначале обратился к сторонникам, а затем провел небольшую пресс-конференцию. До этого он приветствовал собравшихся на митинг-концерт в центре Москвы. Концерт посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

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