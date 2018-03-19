Владимир Путин назвал смешным предположение о том, что он может вернуться на президентский пост в 2030 году.
Такое предположение высказал один из журналистов на пресс-конференции в избирательном штабе Путина, куда действующий президент пришел в ночь на понедельник.
Владимир Путин: «То, что вы говорите, немного смешно. Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»
Во время посещения избирательного штаба Путин вначале обратился к сторонникам, а затем провел небольшую пресс-конференцию. До этого он приветствовал собравшихся на митинг-концерт в центре Москвы. Концерт посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Владимир Путин: «То, что вы говорите, немного смешно. Давайте посчитаем… Я что, до ста лет буду здесь сидеть? Нет!»
Во время посещения избирательного штаба Путин вначале обратился к сторонникам, а затем провел небольшую пресс-конференцию. До этого он приветствовал собравшихся на митинг-концерт в центре Москвы. Концерт посвящен четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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