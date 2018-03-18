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    «Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам. выборы, Крым, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам

    «Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам

    7 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам

    «Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам

    «Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

      • Президент России в ночь на понедельник посетил мининг-концерт на Манежной площади, посвященный 4-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

      Президент поблагодарил тех, кто голосовал за него, и отметил, что расценивает свой результат на выборах как проявление доверия.

      Владимир Путин: «Спасибо вам большое за результат».

      Всех, кто голосовал 18 марта, действующий президент назвал «большой общенациональной командой». По его словам, Россия «обречена на успех».

      Владимир Путин: «Важно привлечь на нашу сторону тех, кто поддержал других кандидатов. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России! Спасибо!»


      После обработки 40% бюллетеней Путин набирает 74,22% голосов на выборах президента.

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