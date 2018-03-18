«Нас ждет успех!»: Путин обратился к сторонникам

Президент России в ночь на понедельник посетил
мининг-концерт на Манежной площади, посвященный 4-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Президент поблагодарил тех, кто голосовал за него, и отметил, что расценивает свой результат на выборах как проявление доверия.
Владимир Путин: «Спасибо вам большое за результат».
Всех, кто голосовал 18 марта, действующий президент назвал «большой общенациональной командой». По его словам, Россия «обречена на успех».
Владимир Путин: «Важно привлечь на нашу сторону тех, кто поддержал других кандидатов. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России! Спасибо!»
После обработки 40% бюллетеней Путин набирает 74,22% голосов на выборах президента.
Владимир Путин: «Спасибо вам большое за результат».
Всех, кто голосовал 18 марта, действующий президент назвал «большой общенациональной командой». По его словам, Россия «обречена на успех».
Владимир Путин: «Важно привлечь на нашу сторону тех, кто поддержал других кандидатов. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России! Спасибо!»
После обработки 40% бюллетеней Путин набирает 74,22% голосов на выборах президента.
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