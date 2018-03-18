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    ЦИК обработал 40% протоколов на президентских выборах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    ЦИК обработал 40% протоколов на президентских выборах

    ЦИК обработал 40% протоколов на президентских выборах

    ЦИК обработал 40% протоколов на президентских выборах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Центризбирком огласил новые предварительные данные подсчета голосов состоявшихся в воскресенье в РФ президентских выборов.

    Как сообщается на информационном табло Центризбиркома, после обработки 40% бюллетеней Владимир Путин продолжает уверенно лидировать на выборах президента РФ, увеличивая свой отрыв от конкурентов и набирает 74,22% голосов.

    На второй строчке кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 14,03%. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,51%. Четвертую строчку занимает набирающая голоса Ксения Собчак с 1,41%.

    Далее следуют Григорий Явлинский с 0,80%, Максим Сурайкин (0,64%). Сергей Бабурин и Борис Титов набирают по 0,63%.

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