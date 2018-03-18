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    Лидирует Путин: ЦИК обработал 50% протоколов на выборах президента

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    Лидирует Путин: ЦИК обработал 50% протоколов на выборах президента

    Лидирует Путин: ЦИК обработал 50% протоколов на выборах президента

    Лидирует Путин: ЦИК обработал 50% протоколов на выборах президента

    Центризбирком опубликовал новые предварительные данные подсчета голосов на выборах президента РФ.

    Как сообщили в Центризбиркоме по итогам подсчета 50% протоколов избирательных комиссий, за кандидатуру Владимира Путина проголосовали 75,01% избирателей.

    Данные о ходе подсчета голосов в режиме прямого времени выводятся на информационное табло ЦИК.

    На втором месте по-прежнему кандидат от КПРФ Павел Грудинин, он набирает 13,39%. На третьей строчке кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

    На четвертой строчке Ксения Собчак с 1,42%. У Григория Явлинского 0,82%. Максим Сурайкин и Борис Титов после обработки 50% протоколов набирают по 0,65%. Замыкает рейтинг кандидатов Сергей Бабурин, набирающий 0,63% голосов.

    Сейчас в Москве на Манежной площади проходит митинг-концерт, посвященный четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. На Манежную площадь прибыл кандидат в президенты РФ Владимир Путин, который поблагодарил сторонников за поддержку.

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