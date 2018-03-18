ЦИК: в Крыму и Севастополе Путин набирает более 91% голосов

В Центризбиркоме сообщили, что первые данные подсчета голосов в Крыму и Севастополе говорят об уверенном лидерстве на выборах Владимира Путина.
В этом году жители Крыма и Севастополя впервые проголосовали на выборах президента РФ. По данным Центризбиркома, свои голоса за переизбрание действующего президента России Владимира Путина на новый срок отдали более 90% избирателей.
Как передает «Интерфакс», по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 91,69% избирателей, а в Севастополе — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов в Севастополе. По предварительным данным, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набирает 1,91% в Крыму и 2,64% в Севастополе.
У остальных кандидатов голоса пока что распределяются так: Ксения Собчак — 1,88% в Крыму и 1,02% в Севастополе, Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).
Данные об итогах подсчета голосов обновляются на экранах в информационном центре ЦИК в режиме реального времени.
Ранее французский МИД заявил, что эта страна не признает проведение выборов президента России на территории Крыма. В ЕС также ранее заявляли, что «считают незаконным проведение выборов в Крыму».
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
Как передает «Интерфакс», по итогам обработки 2,49% протоколов УИК, в Республике Крым за Владимира Путина проголосовали 91,69% избирателей, а в Севастополе — 91,52% по итогам обработки 1,10% протоколов.
Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 2,23% голосов в Крыму и 2,92% голосов в Севастополе. По предварительным данным, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский набирает 1,91% в Крыму и 2,64% в Севастополе.
У остальных кандидатов голоса пока что распределяются так: Ксения Собчак — 1,88% в Крыму и 1,02% в Севастополе, Григорий Явлинский (0,57% и 0,37%), Борис Титов (0,4%, 0,23%), Сергей Бабурин (0,24% и 0,19%) и Максим Сурайкин (0,20 и 0,19%).
Данные об итогах подсчета голосов обновляются на экранах в информационном центре ЦИК в режиме реального времени.
Ранее французский МИД заявил, что эта страна не признает проведение выборов президента России на территории Крыма. В ЕС также ранее заявляли, что «считают незаконным проведение выборов в Крыму».
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Однако Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
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