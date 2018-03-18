Франция не признает проведение выборов президента РФ в Крыму

Французский МИД заявил, что Франция не признает проведение выборов президента России на территории Крыма.

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МИД Франции: «Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ».



12 марта в ЕС заявили, что считают незаконным проведение выборов в Крыму.



По данным крымского избиркома явка на выборах президента России на полуострове на 18:00 мск составила 63,86%. Это более 961 тысяч избирателей. Всего в республике зарегистрированы около 1,49 миллиона избирателей.



Напомним, что жители Крыма и Севастополя в этом году впервые голосовали на выборах президента России.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина называет полуостров временно оккупированной территорией.