Больше 25 тысяч человек сегодня покинули оккупированную боевиками Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, открытым российскими военными. Поток людей не иссякает, говорят в Минобороны.
За субботу и воскресенье из опасных районов вышло рекордное число мирных жителей. Такого не было за все время действия гуманитарных пауз. Всего же Восточную Гуту покинули более 73 тысяч человек. Среди тех, кому удалось выбраться, множество истощенных и раненных. Экстремисты не оставляют попыток помешать людям и обстреливают коридоры.
Всем нуждающимся оказывают необходимую помощь. Российские военные доставили сотни тонн еды. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев специалисты Центра по примирению роздали больше 6 тысяч продовольственных наборов, обеспечили горячим питанием почти 11,5 тысячи мирных жителей.
Экстремисты готовят провокации, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия. Российским военным удалось отследить доставку компонентов для изготовления запрещенных боеприпасов в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев. Туда, по данным разведки, уже привезли 20 контейнеров с хлором.
Готовы «белые каски». Активисты в свое время организовали постановочные съемки в Алеппо. Тогда мировая пресса рассказывала о гуманитарной катастрофе, при этом закрывая глаза на чудовищные последствия штурма войсками западной коалиции сирийской Раки и иракского Мосула.
Всем нуждающимся оказывают необходимую помощь. Российские военные доставили сотни тонн еды. На пунктах пропуска и в лагерях беженцев специалисты Центра по примирению роздали больше 6 тысяч продовольственных наборов, обеспечили горячим питанием почти 11,5 тысячи мирных жителей.
Экстремисты готовят провокации, чтобы обвинить Дамаск в использовании химоружия. Российским военным удалось отследить доставку компонентов для изготовления запрещенных боеприпасов в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев. Туда, по данным разведки, уже привезли 20 контейнеров с хлором.
Готовы «белые каски». Активисты в свое время организовали постановочные съемки в Алеппо. Тогда мировая пресса рассказывала о гуманитарной катастрофе, при этом закрывая глаза на чудовищные последствия штурма войсками западной коалиции сирийской Раки и иракского Мосула.
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