В Генштабе ВС РФ заявили о готовящихся в Сирии провокациях с применением химоружия

Появились новые подтверждения, что в Сирии готовятся провокации с применением химического оружия. Как сообщил начальник оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев уже доставлены компоненты для изготовления химических боеприпасов.
По словам Рудского, бандформирования запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят постановочную химатаку недалеко от Идлиба.
Сергей Рудской, главное оперативное управление Генштаба ВС РФ: «Все готовящиеся мероприятия (провокации — прим. НТВ.Ru) планируется широко освещать в западных средствах массовой информации. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии. Мы отмечаем ряд признаков подготовки к возможным ударам».
В российском МИДе готовящиеся провокации с применением химоружия связывают с успешным выводом мирных жителей из Восточной Гуты. Накануне, по данным Минобороны РФ, вышли 27 тысяч мирных жителей. Всего же за последние дни анклав смогли покинуть 48 тысяч сирийцев.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Сегодня как никогда необходимо помочь этим людям не словами, а реальными делами. Никогда никакой реальной помощи от тех, кто больше всех якобы хотел помочь — это США, Великобритания, Франция и Германия — ничего не поступило».
В Минобороны призвали страны Запада помочь жителям Восточной Гуты. Десятки тысяч беженцев находятся сейчас в безопасных районах, но они по-прежнему нуждаются в еде, воде, теплых вещах и медицинской помощи.
Житель Восточной Гуты: «На стороне боевиков сражается много выходцев из Ливии, Турции, Средней Азии и стран бывшего Союза».
Житель Восточной Гуты: «Я уже не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
В отличие от Восточной Гуты, жители Ракки, где операцию против запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» проводила коалиция во главе с США, лишены возможности перебраться в безопасные места. По сведениям Минобороны России, силы Соединенных Штатов не допускают в Ракку представителей гуманитарных организаций и миссии ООН.
Сергей Рудской, главное оперативное управление Генштаба ВС РФ: «Все готовящиеся мероприятия (провокации — прим. НТВ.Ru) планируется широко освещать в западных средствах массовой информации. Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии. Мы отмечаем ряд признаков подготовки к возможным ударам».
В российском МИДе готовящиеся провокации с применением химоружия связывают с успешным выводом мирных жителей из Восточной Гуты. Накануне, по данным Минобороны РФ, вышли 27 тысяч мирных жителей. Всего же за последние дни анклав смогли покинуть 48 тысяч сирийцев.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Сегодня как никогда необходимо помочь этим людям не словами, а реальными делами. Никогда никакой реальной помощи от тех, кто больше всех якобы хотел помочь — это США, Великобритания, Франция и Германия — ничего не поступило».
В Минобороны призвали страны Запада помочь жителям Восточной Гуты. Десятки тысяч беженцев находятся сейчас в безопасных районах, но они по-прежнему нуждаются в еде, воде, теплых вещах и медицинской помощи.
Житель Восточной Гуты: «На стороне боевиков сражается много выходцев из Ливии, Турции, Средней Азии и стран бывшего Союза».
Житель Восточной Гуты: «Я уже не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
В отличие от Восточной Гуты, жители Ракки, где операцию против запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» проводила коалиция во главе с США, лишены возможности перебраться в безопасные места. По сведениям Минобороны России, силы Соединенных Штатов не допускают в Ракку представителей гуманитарных организаций и миссии ООН.
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