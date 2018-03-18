Вышедших из Восточной Гуты истощенных мирных сирийцев развозят по больницам

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии помогает мирным жителям выбраться из оккупированной боевиками Восточной Гуты. По последним данным, опасные районы покинули уже 48 тысяч граждан.
Гуманитарный коридор уже символично окрестили «дорогой жизни». Кажется, потоку людей, выходящих из оккупированного боевиками пригорода Дамаска, нет конца. За время действия гуманитарной паузы Восточную Гуту смогли покинуть более 48 тысяч мирных жителей. Многие в тяжелом состоянии, истощены от голода.
Житель Восточной Гуты: «Я уже не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
Очевидцы рассказывают, куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций. Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, все складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям. Цены на продукты питания в Восточной Гуте на порядок больше в сравнении с Дамаском. За кусок хлеба боевики принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск.
На выходе из гуманитарного коридора людей встречают сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон. Машины скорой помощи едва успевают развозить всех раненых по ближайшим больницам, остальные направляются в развернутые пункты размещения. Сюда российские военные уже доставили сотни тонн продовольствия, а также матрасы и полевые кухни. Усилия сотрудников центра по примирению оценили и в ООН.
Али Заатари, главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии: «Скорее, это успех взаимодействия нескольких сил. Сейчас мы взаимодействуем с сирийским правительством и Российской Федерацией, центром в Хмеймиме для того, чтобы гуманитарная помощь непременно доставлялась людям, которые сейчас размещаются в пунктах приема».
Сложить оружие и выйти готовы и отдельные отряды боевиков, и участники запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других, но ждут команды от своих зарубежных покровителей. Тем временем успехи сирийской армии, выдавливающей окопавшихся в Восточной Гуте террористов, сильно нервирует Вашингтон и его союзников. По данным российского военного ведомства, в Персидском заливе, Средиземном и Красном морях уже сосредоточена ударная группировка кораблей ВМФ США с крылатыми ракетами на борту. Западная коалиция ищет предлог для нанесения удара по войска Башара Асада и пытается его создать.
Генштаб Минобороны России располагает достоверными данными о том, что американские инструкторы подготовили несколько групп боевиков для провокаций на юге Сирии с применением химического оружия против мирного населения. Для последующего обвинения сирийского правительства.
Сергей Рудской, начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ: «В начале марта диверсионные группы переброшены в южную зону деэскалации, где располагаются формирования так называемой „Свободной сирийской армии“. Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами. В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия».
Химические компоненты, а также взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки, уже получены боевиками. Их завезли под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций. Что называется, на низком старте и «белые каски». Мастера постановочных съемок. На этот раз они готовят инсценировку химатаки под Идлибом. По данным разведки туда уже доставлены 20 контейнеров с хлором.
О том, как работают «белые каски» в тандеме с бойцами информационного фронта, известно еще со времен освобождения Алеппо, когда мировые СМИ как под копирку сообщали о гуманитарной катастрофе. При этом ни слова о чудовищных последствиях штурма войсками западной коалиции сирийской Ракки и иракского Мосула. Города лежат в руинах, тела тысяч погибших до сих пор под завалами.
Житель Восточной Гуты: «Я уже не помню, когда ел нормально в последний раз. Еды практически не было. Все, что привозили гуманитарные конвои, боевики забирали себе, какие-то крохи продавали нам по безумным ценам».
Очевидцы рассказывают, куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций. Как передает корреспондент НТВ Евгений Голованов, все складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям. Цены на продукты питания в Восточной Гуте на порядок больше в сравнении с Дамаском. За кусок хлеба боевики принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск.
На выходе из гуманитарного коридора людей встречают сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон. Машины скорой помощи едва успевают развозить всех раненых по ближайшим больницам, остальные направляются в развернутые пункты размещения. Сюда российские военные уже доставили сотни тонн продовольствия, а также матрасы и полевые кухни. Усилия сотрудников центра по примирению оценили и в ООН.
Али Заатари, главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Сирии: «Скорее, это успех взаимодействия нескольких сил. Сейчас мы взаимодействуем с сирийским правительством и Российской Федерацией, центром в Хмеймиме для того, чтобы гуманитарная помощь непременно доставлялась людям, которые сейчас размещаются в пунктах приема».
Сложить оружие и выйти готовы и отдельные отряды боевиков, и участники запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат-ан-Нусра» и других, но ждут команды от своих зарубежных покровителей. Тем временем успехи сирийской армии, выдавливающей окопавшихся в Восточной Гуте террористов, сильно нервирует Вашингтон и его союзников. По данным российского военного ведомства, в Персидском заливе, Средиземном и Красном морях уже сосредоточена ударная группировка кораблей ВМФ США с крылатыми ракетами на борту. Западная коалиция ищет предлог для нанесения удара по войска Башара Асада и пытается его создать.
Генштаб Минобороны России располагает достоверными данными о том, что американские инструкторы подготовили несколько групп боевиков для провокаций на юге Сирии с применением химического оружия против мирного населения. Для последующего обвинения сирийского правительства.
Сергей Рудской, начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ: «В начале марта диверсионные группы переброшены в южную зону деэскалации, где располагаются формирования так называемой „Свободной сирийской армии“. Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами. В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия».
Химические компоненты, а также взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки, уже получены боевиками. Их завезли под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций. Что называется, на низком старте и «белые каски». Мастера постановочных съемок. На этот раз они готовят инсценировку химатаки под Идлибом. По данным разведки туда уже доставлены 20 контейнеров с хлором.
О том, как работают «белые каски» в тандеме с бойцами информационного фронта, известно еще со времен освобождения Алеппо, когда мировые СМИ как под копирку сообщали о гуманитарной катастрофе. При этом ни слова о чудовищных последствиях штурма войсками западной коалиции сирийской Ракки и иракского Мосула. Города лежат в руинах, тела тысяч погибших до сих пор под завалами.
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