В Камчатском крае зафиксировали исторический рекорд явки избирателей

Председатель избирательной комиссии Камчатского края сообщила, что никогда еще в регионе не было такого высокого результата при проведении выборов президента РФ.
Явка избирателей на Камчатке по состоянию на 18:00 составила уже 63,86%. В местном избиркоме зафиксировали рекорд.
Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края: «Такого высокого результата при проведении выборов президента РФ на территории Камчатского края еще не было. Самый высокий процент явившихся на участки избирателей мы получали в 2000 году, он тогда составил 63,81% на 20:00. В этом году у нас по состоянию на 18:00 — 63,86%».
Самую высокую гражданскую позицию демонстрируют жители северных поселков: на 8 избирательных участках явка составила 100%.
Иринина рассказала, что особенностью этой избирательной кампании является распространение «фэйковых» новостей в Интернете. По ее словам, специалисты мониторят все «вбросы» в соцсетях, но пока ни одна жалоба от интернет-пользователей не подтвердилась. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее потрясла поступившая в ЦИК жалоба на «аномально высокую явку в Камчатском крае».
Голосование на Камчатке к этому моменту уже завершилось. На всех 194 избирательных участках начался подсчет голосов.
В целом по стране, по данным ЦИК, по состоянию на 14:00 явка на выборах приблизилась к 35%. Данные о числе проголосовавших обновляются в онлайн-режиме.
Инга Иринина, председатель избирательной комиссии Камчатского края: «Такого высокого результата при проведении выборов президента РФ на территории Камчатского края еще не было. Самый высокий процент явившихся на участки избирателей мы получали в 2000 году, он тогда составил 63,81% на 20:00. В этом году у нас по состоянию на 18:00 — 63,86%».
Самую высокую гражданскую позицию демонстрируют жители северных поселков: на 8 избирательных участках явка составила 100%.
Иринина рассказала, что особенностью этой избирательной кампании является распространение «фэйковых» новостей в Интернете. По ее словам, специалисты мониторят все «вбросы» в соцсетях, но пока ни одна жалоба от интернет-пользователей не подтвердилась. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее потрясла поступившая в ЦИК жалоба на «аномально высокую явку в Камчатском крае».
Голосование на Камчатке к этому моменту уже завершилось. На всех 194 избирательных участках начался подсчет голосов.
В целом по стране, по данным ЦИК, по состоянию на 14:00 явка на выборах приблизилась к 35%. Данные о числе проголосовавших обновляются в онлайн-режиме.
Выборы президента РоссииНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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