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    ЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%. выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%

    ЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%

    16 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    ЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%

    ЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%

    ЦИК: к 14:00 явка на президентских выборах превысила 34%
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

      • Центральная избирательная комиссия сообщила свежие данные об активности избирателей.

      Как заявил замглавы ЦИК Николай Булаев, к 14:00 явка на выборах приблизилась к 35%, данные о числе проголосовавших на территории страны будут обновляться практически в онлайн-режиме.

      Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК: «На 14:00 сегодняшнего дня явка — 34,72%. Дальний Восток и Сибирь завершают голосование. Если взять Дальневосточный округ, то на 18:00 по местному времени у них явка уже была выше, чем в 2012 году. Есть основания полагать, что протокольная явка также будет выше».

      Согласно данным, размещенным на интерактивных экранах в информационном центре ЦИК, в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Еврейской и Чукотском АО, Магаданской, Сахалинской областях избирательные участки уже закрылись, там начался подсчет голосов.

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