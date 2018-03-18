Памфилову потрясла жалоба на «аномально высокую явку» на Камчатке

ЦИК «с пристрастием» проверяет все жалобы от наблюдателей на президентских выборах, заявила Элла Памфилова.
ЦИК РФ тщательно проверяет все жалобы на нарушения хода голосования, которые поступают сегодня от наблюдателей. Об этом в воскресенье заявила глава ЦИК Элла Памфилова в Информационном центре комиссии.
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Мы с пристрастием смотрим все жалобы, которые появляются на сайтах наших наблюдательских организаций… Переговорила с хабаровским председателем, поскольку была информация на сайте „Голоса“, что там что-то не так… Все рассмотрим».
Памфилова сообщила, что жалоба на «аномально высокую явку в Камчатском крае» ее потрясла.
Элла Памфилова: «Я тоже в Москве была на голосовании, и внезапно было много народа… к началу открытия участков».
Член ЦИК Александр Кинев добавил, что высокая явка с утра могла быть связана с тем, что жителей Камчатки предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня.
Напомним, избирательные участки на Камчатке закрылись в 11:00 по московскому времени, в настоящее время там идет подсчет голосов. В краевом избиркоме РИА Новости сообщили, что выборы в регионе «прошли спокойно».
Элла Памфилова, председатель ЦИК: «Мы с пристрастием смотрим все жалобы, которые появляются на сайтах наших наблюдательских организаций… Переговорила с хабаровским председателем, поскольку была информация на сайте „Голоса“, что там что-то не так… Все рассмотрим».
Памфилова сообщила, что жалоба на «аномально высокую явку в Камчатском крае» ее потрясла.
Элла Памфилова: «Я тоже в Москве была на голосовании, и внезапно было много народа… к началу открытия участков».
Член ЦИК Александр Кинев добавил, что высокая явка с утра могла быть связана с тем, что жителей Камчатки предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня.
Напомним, избирательные участки на Камчатке закрылись в 11:00 по московскому времени, в настоящее время там идет подсчет голосов. В краевом избиркоме РИА Новости сообщили, что выборы в регионе «прошли спокойно».
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