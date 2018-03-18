В МИД РФ объяснили, почему Киев не допускает россиян на выборы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента России на Украине.
Захарова напомнила, что киевские власти начали запугивать российских граждан еще задолго до 18 марта, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках. А когда выяснилось, что запугать россиян не получится, Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их голосованию.
Мария Захарова: «Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки. Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден».
Такой результат волеизъявления, подчеркнула Захарова, киевскую власть устроить никак не мог, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Попасть на территорию учреждений смогут только лица с дипломатическим статусом. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.
Сегодня утром стало известно, что украинская полиция заблокировала входы в посольства РФ, где расположены избирательные участки, в Одессе и в Киеве. В посольства могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты с редакционным удостоверение могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением.
Мария Захарова: «Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки. Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден».
Такой результат волеизъявления, подчеркнула Захарова, киевскую власть устроить никак не мог, передает РИА Новости.
Напомним, в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что 18 марта охрана не будет пускать россиян, решивших проголосовать, на территорию дипмиссий РФ в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Попасть на территорию учреждений смогут только лица с дипломатическим статусом. Это решение министр объяснил тем, что Россия отказалась отменять президентские выборы в Крыму и Севастополе.
Сегодня утром стало известно, что украинская полиция заблокировала входы в посольства РФ, где расположены избирательные участки, в Одессе и в Киеве. В посольства могут попасть только россияне с дипломатическим паспортом. Журналисты с редакционным удостоверение могут пройти на территорию перед посольством за металлическим ограждением.
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