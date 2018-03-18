Трамп: расследование Мюллером «сговора с Россией» основано на мошенничестве

Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование приписываемых его команде связей с Россией, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.
Дональд Трамп, президент США: «Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!»
Об этом Трамп Трамп написал на своей странице в Twitter.
Напомним, сначала расследование предполагаемых связей с Россией команды Трампа вел директор ФБР Джеймс Коми. 9 мая 2017 года Трамп отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». После этого расследованием стала заниматься комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера, пытающаяся установить, существовал ли так называемый сговор между избирательным штабом Трампа и российским руководством, который якобы мог повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп также подчеркивает, что за все время расследования команде Мюллера так и не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо связь штаба Трампа с Россией.
Об этом Трамп Трамп написал на своей странице в Twitter.
The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.
Напомним, сначала расследование предполагаемых связей с Россией команды Трампа вел директор ФБР Джеймс Коми. 9 мая 2017 года Трамп отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». После этого расследованием стала заниматься комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера, пытающаяся установить, существовал ли так называемый сговор между избирательным штабом Трампа и российским руководством, который якобы мог повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп также подчеркивает, что за все время расследования команде Мюллера так и не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо связь штаба Трампа с Россией.
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