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    Трамп: расследование Мюллером «сговора с Россией» основано на мошенничестве

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    Трамп: расследование Мюллером «сговора с Россией» основано на мошенничестве

    Трамп: расследование Мюллером «сговора с Россией» основано на мошенничестве

    Трамп: расследование Мюллером «сговора с Россией» основано на мошенничестве
  • Фото: Associated Press © 2018, J. Scott Applewhite

    • Президент США Дональд Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование приписываемых его команде связей с Россией, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

    Дональд Трамп, президент США: «Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было сговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковом досье, проплаченном нечестной Хиллари и национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованном в суде по контролю за внешней разведкой для прослушки моей кампании. ОХОТА НА ВЕДЬМ!»

    Об этом Трамп Трамп написал на своей странице в Twitter.




    Напомним, сначала расследование предполагаемых связей с Россией команды Трампа вел директор ФБР Джеймс Коми. 9 мая 2017 года Трамп отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». После этого расследованием стала заниматься комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера, пытающаяся установить, существовал ли так называемый сговор между избирательным штабом Трампа и российским руководством, который якобы мог повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в США. Трамп также подчеркивает, что за все время расследования команде Мюллера так и не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо связь штаба Трампа с Россией.

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