Команда спецпрокурора Мюллера потребовала письма Трампа и его приближенных

В американских СМИ появилась информация о том, то команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследования утверждений о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США 2016 года, затребовала самые разные документы, касающиеся лично президента страны Дональда Трампа и целого круга его нынешних и бывших соратников.
Как передает телеканал NBC, в распоряжении которого есть копия соответствующей повестки, большое жюри присяжных, сформированное в рамках проводимого разбирательства, намерено изучить все электронные письма, текстовые сообщения, документы, информацию о телефонных разговорах, написанные от руки записки и прочие бумаги, датированные с 1 ноября 2015 года, то есть спустя 4,5 месяца после того, как Трамп сообщил о своем желании участвовать в предвыборной гонке.
Переписка и прочие данные команда Мюллера затребовала у 10 человек: у самого Трампа, экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта (он занимал этот пост с июня по август 2016 года), его делового партнера и заместителя Рика Гейтса. Против Гейтса и Манафорта выдвинуты обвинения, они оба находятся под домашним арестом.
Также документы и письма должны предоставить бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, экс-сотрудник предвыборного штаба Картер Пейдж, бывший менеджер предвыборной кампании нынешнего президента США Кори Левандовски (покинул свой пост в июне 2016 года), личный адвокат американского лидера Майкл Коэн, бывший телохранитель и советник главы Белого дома Кит Шиллер, подозреваемый в связях с WikiLeaks, экс-советник Роджер Стоун и недавно объявившая о своей уходе с пота директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.
Расследование Мюллера призвано выяснить, существовал ли так называемый сговор между штабом Трампа и российским руководством. Москва ранее неоднократно отвергала подобные предположения. Сам президент США регулярно заявляет, что за все время работы команде Мюллера не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо координацию между его помощниками и Россией.
Переписка и прочие данные команда Мюллера затребовала у 10 человек: у самого Трампа, экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта (он занимал этот пост с июня по август 2016 года), его делового партнера и заместителя Рика Гейтса. Против Гейтса и Манафорта выдвинуты обвинения, они оба находятся под домашним арестом.
Также документы и письма должны предоставить бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, экс-сотрудник предвыборного штаба Картер Пейдж, бывший менеджер предвыборной кампании нынешнего президента США Кори Левандовски (покинул свой пост в июне 2016 года), личный адвокат американского лидера Майкл Коэн, бывший телохранитель и советник главы Белого дома Кит Шиллер, подозреваемый в связях с WikiLeaks, экс-советник Роджер Стоун и недавно объявившая о своей уходе с пота директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.
Расследование Мюллера призвано выяснить, существовал ли так называемый сговор между штабом Трампа и российским руководством. Москва ранее неоднократно отвергала подобные предположения. Сам президент США регулярно заявляет, что за все время работы команде Мюллера не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо координацию между его помощниками и Россией.
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