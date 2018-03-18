СМИ: спецпрокурор Мюллер получил записи встреч Маккейба с Трампом

Американская пресса сообщает, что уволенный за день до пенсии бывший замглавы ФБР Эндрю Маккейб передал записи своих бесед с Дональдом Трампом спецпрокурору Мюллеру, занимающемуся расследованием «российского дела».
Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники, специальный прокурор США Роберт Мюллер получил записи встреч уволенного накануне первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба с президентом США Дональдом Трампом.
Журналисты сообщили, что команда спецпрокурора Мюллера провела интервью с Маккейбом, задав ему вопросы об обстоятельствах увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Маккейб также передал записи бесед, сделанные им во время трех его личных встреч с президентом США Дональдом Трампом. Журналисты телеканала сообщили, что не располагают копиями материалов, переданных спецпрокурору.
Накануне глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб заявил журналистам, что его увольнение за сутки до ухода на пенсию является частью «войны президента Трампа с ФБР».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение Маккейба на своей странице в Twitter, назвав это событие «замечательным днем для демократии».
Бывший директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку президентом Трампом в мае 2017 года «в связи с утратой доверия». По заявлениям Трампа, «Коми нанес серьезный урон репутации ФБР».
Журналисты сообщили, что команда спецпрокурора Мюллера провела интервью с Маккейбом, задав ему вопросы об обстоятельствах увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Маккейб также передал записи бесед, сделанные им во время трех его личных встреч с президентом США Дональдом Трампом. Журналисты телеканала сообщили, что не располагают копиями материалов, переданных спецпрокурору.
Накануне глава Минюста и генпрокурор США Джефф Сешнс уволил со службы бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Маккейб заявил журналистам, что его увольнение за сутки до ухода на пенсию является частью «войны президента Трампа с ФБР».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение Маккейба на своей странице в Twitter, назвав это событие «замечательным днем для демократии».
Бывший директор ФБР Джеймс Коми был отправлен в отставку президентом Трампом в мае 2017 года «в связи с утратой доверия». По заявлениям Трампа, «Коми нанес серьезный урон репутации ФБР».
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