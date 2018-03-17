Москва объявила 23 британских дипломата персонами
нон-грата. Они в недельный срок должны покинуть Россию. Соответствующая нота сегодня была передана послу Лори Бристоу.
Кроме того, МИД отозвал согласие на открытие генконсульства королевства в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул источник в ведомстве, сроки закрытия учреждения будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано всё необходимое время. Также приостановлена работа Британского совета в России.
На этой неделе Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Москву. Из страны выслали российских дипломатов. Вот что рассказал в интервью нашему телеканалу заместитель министра иностранных дел Александр Яковенко.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня посмотрел официальное заявление о председателя комитета по международным делам британского парламента господина Тотенхайма. Он прямо обвинил российских дипломатов в том, что они причастны к убийствам в Великобритании. Заявление беспрецедентное, но он, конечно, сделал его очень аккуратно, через британский угол, что, мол, британские дипломаты, которых высылают из Москвы, не занимались убийствами не территории Российской Федерации. Такое, знаете, словесное иезуитство, но от этого суть обвинений в наш адрес не меняется. Поэтому мы считаем такого рода заявления неприемлемыми. Это свидетельствует об уровне политической мысли в сегодняшней Великобритании».
Полностью интервью с Александром Яковенко смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье в 19:00.
На этой неделе Тереза Мэй возложила вину за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на Москву. Из страны выслали российских дипломатов. Вот что рассказал в интервью нашему телеканалу заместитель министра иностранных дел Александр Яковенко.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня посмотрел официальное заявление о председателя комитета по международным делам британского парламента господина Тотенхайма. Он прямо обвинил российских дипломатов в том, что они причастны к убийствам в Великобритании. Заявление беспрецедентное, но он, конечно, сделал его очень аккуратно, через британский угол, что, мол, британские дипломаты, которых высылают из Москвы, не занимались убийствами не территории Российской Федерации. Такое, знаете, словесное иезуитство, но от этого суть обвинений в наш адрес не меняется. Поэтому мы считаем такого рода заявления неприемлемыми. Это свидетельствует об уровне политической мысли в сегодняшней Великобритании».
Полностью интервью с Александром Яковенко смотрите в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой в воскресенье в 19:00.
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